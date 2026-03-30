Мошенники похитили 15 миллионов у жителей Тюменской области

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 52 жителя Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 15 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 3 млн руб. Так, неизвестные в ходе переписки в одном из мессенджеров ввели жительницу областного центра в заблуждение, и под предлогом высокодоходного инвестирования убедили перевести на предоставленные счета 3 млн руб.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.