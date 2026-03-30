В Таиланде узаконен тест на трезвость для покупки алкоголя

Продавцы алкоголя могут проверять покупателей на состояние опьянения и отказывать пьяным в приобретении спиртного. Соответствующее уведомление уже вступило в силу.

Среди упражнений теста – дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом "кругом" в конце пройденного участка или постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую на высоту не ниже 15 см от пола, вслух отсчитывая секунды. Если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже алкоголя, пишет РИА Новости.