В Махачкале около 20 тысяч жителей полностью лишены водоснабжения

В Махачкале около 100 тысяч жителей остаются без стабильного водоснабжения, полностью лишены воды 20 тысяч человек.

"Это связано с масштабами Ленинского района и частичными перебоями в других частях города", - сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

Для поддержки населения организован подвоз воды.

Напомним, в Дагестане из-за сильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды. В республике ввели режим повышенной готовности. В отдельных районах Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации.