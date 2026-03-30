Правительство не захотело тратить 25% от продажи госимущества на расселение аварийного жилья

В Правительстве сочли "сырым" проект закона о направлении не менее 25% доходов от продажи обращенного в госсобственность имущества на расселение аварийного жилья.

Например, речь идёт о несоответствии нормам Бюджетного кодекса. Они предполагают, что 100% дохода от реализации такого имущества должны идти в федеральную казну.

Законопроект разработан сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, пишет "Ъ".