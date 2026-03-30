Власти Екатеринбурга установили рыночную стоимость жилья на ближайший квартал

Власти Екатеринбурга установила рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2026 года. Для потенциальных покупателей "квадрат" обойдется в 239 тыс. 249 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной горадминистрацией.

Ранее сообщалось, что самыми популярными районами для покупки квартиры в новостройках Екатеринбурга в 2025 году стали Академический (5,5 тыс. ДДУ), Уктус (2 тыс.), Юго-Западный (1,9 тыс.), ВИЗ (1,7 тыс.), Широкая Речка, Эльмаш и Втузгородок (по 1,2 тыс. сделок). При этом, максимальный рост покупательского интереса за последние три года пришелся на Вторчермет.

Специалисты Авито Недвижимости сообщали, что стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге в феврале текущего года достигла 169 тыс. рублей, что на 10% выше аналогичного показателя в 2025 году. Сейчас покупка студии в новостройке обойдется уральцу в среднем в 5,2 млн, однокомнатной квартиры — в 7,4 млн, двухкомнатной — в 10 млн, а за трехкомнатную придется отдать 13,5 млн рублей.