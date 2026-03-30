В ГКБ №40 Екатеринбурга появятся родовые палаты в салютогенном дизайне

В Екатеринбурге появятся родовые палаты в салютогенном дизайне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Речь идет о подходе, при котором окружающая среда напрямую влияет на здоровье и самочувствие: женщина в родах должна ощущать комфорт и уют, а не атмосферу больницы. Совместно с компанией "Сима-ленд" свердловский минздрав разработал тематические концепции палат: лес, море, античный дворец, сады и другие.

"Каждая тема – это полное погружение через визуал, ароматы и звуки. В каждой палате будут туалет, ванна и шведская стенка, а также все необходимое для комфортного партнерского присутствия", - отметили в министерстве.

Как сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (на фото), принято решение о ремонте родовых палат в ГКБ №40 Екатеринбурга.

"Роддом планово закроется в июне на дезинфекцию, и именно в этот период будут преображены семь родовых палат. Дизайн уже согласован, и есть надежда, что уже к июлю екатеринбуржцы получат роддом в совершенно новом формате", - рассказала Савинова.

Новый формат опробовали Первоуральском перинатальном центре, где уже открылись обновленные палаты. Как добавили в минздраве, теперь планируется распространить салютогенный дизайн и на другие крупные роддома региона: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области меняют систему родовспоможения. Вместо роддомов в малых городах создают так называемые "ургентные залы".