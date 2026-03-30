Война в Иране угрожает миру продовольственным кризисом

Война США и Израиля против Ирана уже негативно сказывается на мировой продовольственной безопасности, а дальше эффект будет только нарастать. Его последствия превышают последствия роста цен на нефть.

Как пишет The Telegraph, удар пришелся по важнейшей сфере - производству удобрений. Остановки в поставках мочевины, аммиака и серы критичны для аграрного календаря. И ситуацию дополнительно осложняют экспортные ограничения Китая, России и Турции. По экспертным оценкам, около 45% мировых поставок азотных удобрений либо прерваны, либо нарушены, либо находятся под угрозой.

Цены на удобрения уже резко подскочили: мировая стоимость мочевины увеличилась на 60%. А концентрация производства удобрений в странах Персидского залива, на которые приходится до трети мировой торговли мочевиной и половина поставок серы, только усиливает риски.

Долгосрочный прогноз неутешителен: удар по поставкам удобрений приведет к снижению урожайности осенью и росту цен на продовольствие в 2027 году. В новом мире выживание стран и народов потребует самообеспечения продовольствием, энергией и удобрениями, заключает издание.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио считает, что даже временный скачок цен на удобрения может нанести долгосрочный ущерб мировому производству продовольствия. Особенно уязвимыми могут оказаться регионы Африки и Южной Азии.