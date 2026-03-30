В Нефтеюганске прокуратура проводит проверку из-за жалоб горожан на "потоп"

Нефтеюганской межрайонной прокуратурой организована проверка сведений, опубликованных в СМИ, о затоплении улиц Нефтеюганска талыми водами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ходе проверки будет дана оценка полноты, эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления, обслуживающими организациями по вывозу снега, качеству водоотведения, достаточности финансирования органами местного самоуправления мероприятий по очистке улиц от снега, надлежащего исполнения заключенных контрактов на эти цели.

Также будет проверено соблюдение закона управляющими компаниями по содержанию дворовых территорий.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.