Иран назвал план США по прекращению конфликта из 15 пунктов нереалистичным

"Переданные нам материалы, под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и [содержали] чрезмерные требования", - заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Его слова приводит ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов, при соблюдении которого может завершиться война на Ближнем Востоке. Издание утверждает, что в плане есть пункты, касающиеся баллистических ракет и ядерной программы Ирана, ситуации с морским трафиком.

Также сообщалось, что главные переговорщики Дональда Трампа – спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер подготовили план переговоров: месячное прекращение огня, во время которого стороны смогут обсудить соглашение.