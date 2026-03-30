Михалков прокомментировал оправдания Минпроса насчет Стратегии образования

Минпросвещения РФ отреагировало на программу "Бесогон" народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова еще до выхода программы 13 марта, когда вышел анонс, в котором было сказано, что будет разбираться Стратегия развития системы образования до 2036 года. Об этом сам Михалков рассказал в своей новой передаче.

Читайте также: Эксперты выступили против готовящейся Стратегии развития образования

Ведомство, предполагая критику в свой адрес, прислало справку, которая "должна была убедить, что все хорошо, все правильно, все по закону, все справедливо и все на пользу делу", сообщил Михалков. Чтобы не выглядеть предвзятым, он озвучил тезисы из документа, написанного сухим бюрократическим языком.

"Вы не почувствовали, как дохнуло какой-то свежестью формулировок, наполненностью смыслами, хотя на мой взгляд это похоже на вулкан, который извергает вату? Вроде как, все так округлено, так лаконично, так обосновано. Сравните, как отличается эта формальная, безликая, без имени и фамилии справка, как некий образ коллективной безответственности, от горячих, страстных слов людей, отвечающих за каждое свое слово своим именем", - призвал Михалков.

И он снова привел высказывания экспертов о том, что никакого реального обсуждения стратегии не было, она разрабатывалась кулуарно, а в рабочие группы спускались уже готовые проекты документов.