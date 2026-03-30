Благодатный огонь сойдет без паломников: Иерусалим закрывает святыни

30 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Благодатный огонь сойдет без паломников: Иерусалим закрывает святыни

Церемония схождения Благодатного огня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдет в закрытом режиме. Полиция Израиля запретила паломникам и туристам посещать святые места в Старом городе Иерусалима. Ведомство приняло это решение после встречи с латинским патриархом Пьербаттистой Пиццабаллой. Примечательно, что накануне, 29 марта, силовики не пропустили самого кардинала в храм Гроба Господня, сообщает ТАСС.

Пресс-служба полиции выпустила официальное заявление. В нем говорится, что текущая обстановка в регионе не позволяет проводить массовые акции, поэтому все пасхальные обряды получат лишь символический статус. Командование тыла дало четкие указания: закрыть доступ к святыням для широкого круга верующих. Полиция подчеркнула, что ставит защиту человеческих жизней выше традиций, и считает это своей законной и моральной обязанностью. Таким образом, в этом году главные христианские торжества пройдут при пустых залах и улицах.

Ранее Папа Римский Лев XIV резко раскритиковал лидеров, использующих христианство для оправдания войн, заявив, что Бог отвергает их молитвы. Это обращение на площади Святого Петра эксперты сочли прямым выпадом в адрес президента США Дональда Трампа и его политики в отношении Ирана, которую поддерживают американские "христианские сионисты".

Теги: религия, христианство, огонь


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


