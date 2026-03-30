Благодатный огонь сойдет без паломников: Иерусалим закрывает святыни

Церемония схождения Благодатного огня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдет в закрытом режиме. Полиция Израиля запретила паломникам и туристам посещать святые места в Старом городе Иерусалима. Ведомство приняло это решение после встречи с латинским патриархом Пьербаттистой Пиццабаллой. Примечательно, что накануне, 29 марта, силовики не пропустили самого кардинала в храм Гроба Господня, сообщает ТАСС.

Пресс-служба полиции выпустила официальное заявление. В нем говорится, что текущая обстановка в регионе не позволяет проводить массовые акции, поэтому все пасхальные обряды получат лишь символический статус. Командование тыла дало четкие указания: закрыть доступ к святыням для широкого круга верующих. Полиция подчеркнула, что ставит защиту человеческих жизней выше традиций, и считает это своей законной и моральной обязанностью. Таким образом, в этом году главные христианские торжества пройдут при пустых залах и улицах.

Ранее Папа Римский Лев XIV резко раскритиковал лидеров, использующих христианство для оправдания войн, заявив, что Бог отвергает их молитвы. Это обращение на площади Святого Петра эксперты сочли прямым выпадом в адрес президента США Дональда Трампа и его политики в отношении Ирана, которую поддерживают американские "христианские сионисты".