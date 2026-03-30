Российские школьники покорили Пекин: юные изобретатели взяли золото на мировом конкурсе

Российские старшеклассники блестяще выступили на международном конкурсе исследователей в Китае. Честь страны защищала сборная победителей фестиваля НАУКА 0+. Ребята представили экспертам инновационные проекты в самых разных областях: от беспилотников и искусственного интеллекта до медицины и экологии. Каждая работа прошла строгий отбор и доказала, что наши школьники могут успешно конкурировать с лучшими юными умами планеты, пишет "РГ".

Главный приз среди изобретателей завоевал Александр Павлов. Он разработал уникальную раму для гоночного FPV-дрона, которая заменяет зарубежные аналоги. Александр создал принципиально новую конструкцию, протестировал 25 прототипов и уже запустил серийное производство своих рам. Сегодня его разработку используют чемпионы России и профессиональные спортсмены. Второй приз получил Александр Сухоцкий. Он создал систему на базе нейросети, которая распознает сорняки с точностью до 98%. Устройство опрыскивает только ненужную траву, что бережет почву и экономит деньги аграриев.

Высокие оценки получили и исследовательские работы в сфере химии и физики. Кира Константинова и Степан Алясев создали самоочищающееся покрытие и написали программу для анализа его свойств. Анна Куцова предложила способ очистки сточных вод от лекарств с помощью угля из рисовой шелухи, решив сразу две экологические проблемы.

Ранее студент ОмГТУ Даниил Силантьев усовершенствовал медицинский компрессионный трикотаж, встроив в ткань специальные термокапсулы для поддержания теплового баланса кожи. Обычные лечебные чулки часто вызывают перегрев и зуд из-за плотной вязки, из-за чего пациенты бросают терапию, но новая разработка поглощает лишнее тепло при движении и отдает его в покое.