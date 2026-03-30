30 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кино с поправками: зрителей хотят предупреждать о вырезанных сценах

Фракция "Новые люди" предложила Минкультуры ввести новые правила для онлайн-платформ. Депутаты хотят, чтобы сервисы честно предупреждали зрителей, если они удалили или изменили часть фильма из-за новых законов. Авторы обращения уверены: когда платформы скрывают правки в сюжете, они вводят покупателей в заблуждение. Поэтому онлайн-кинотеатры должны уведомлять пользователя о сокращенной версии произведения еще до того, как он купит подписку или нажмет кнопку "Play". Это требование коснется всех, кто распространяет видео в интернете, сообщает "РГ".

Согласно инициативе, сервисы должны размещать четкое и заметное уведомление прямо в карточке фильма. В нем нужно указать, что компания внесла изменения, и объяснить их характер. Например, на странице может появиться надпись: "Версия отредактирована в соответствии с законодательством РФ". Депутаты считают, что такие меры сделают рынок цифровых услуг прозрачным и помогут людям заранее понимать, за какой именно контент они платят деньги.

Парламентарии настаивают на праве потребителя знать правду о продукте. Если из картины исчезли важные диалоги или целые эпизоды, человек должен получить эту информацию до начала просмотра. Авторы идеи подчеркивают, что отсутствие честных предупреждений подрывает доверие к легальным площадкам. Новые правила, напротив, защитят интересы зрителей и заставят онлайн-кинотеатры вести бизнес более открыто.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры начали 2026 год с рекордов: благодаря хитам вроде второй части "Чебурашки", собравшей 5,5 млрд рублей, выручка отрасли выросла на 30%, а посещаемость - на 15%. Глава сети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин отмечает, что цены на билеты растут медленнее инфляции, а резкое подорожание касается в основном премиальных залов с дополнительными услугами.

Теги: фильм, цензура, сцены


