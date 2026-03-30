Кремль: Мобилизация не стоит на повестке дня

В Кремле высказались о заявлении президента Финляндии Александера Стубба о якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новая мобилизация в России не планируется, такой темы нет на повестке дня, пишет ТАСС.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. 27 марта 2026 г. зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации".