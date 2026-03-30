Комфортное жилье для студентов: программу реновации общежитий расширят

"Единая Россия" расширяет проект по капитальному ремонту студенческого жилья. В новую редакцию программы развития страны войдут сразу 800 зданий. Сегодня в России работают около 3300 общежитий, где живут почти миллион человек. Пресс-служба партии уточняет, что примерно половину этих домов построили еще до 1970-х годов, и они давно требуют серьезного обновления.

Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга подчеркнул, что ремонт и преображение комнат - это прямой ответ на просьбы самих студентов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что власти находятся в самом начале большого пути по обновлению инфраструктуры. По его словам, программа - это не просто покраска стен и замена труб, а вклад в будущее молодежи. Партия хочет превратить старые здания в современные пространства, где студентам будет приятно учиться, развиваться и создавать семьи.

Партия уже несколько лет добивается выделения денег из бюджета на эти цели. Благодаря такой поддержке в 2022-2025 годах строители уже обновили 629 общежитий, в которых живут почти 200 тысяч человек. В планах на текущий год - ремонт еще 56 объектов.