Митрополит Феодосий заявил в ООН о гонениях на УПЦ

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил в ООН, что на Украине идут преследования верующих по религиозному признаку. Он выступил в Женеве на 61-й сессии Совета по правам человека ООН.

Иерарх отметил, что сам подвергся уголовному преследованию только за то, что выражает позицию Церкви и "не соглашался с религиозным геноцидом на современной Украине". Это противоречит международному праву, так как выражение богословских взглядов не может преследоваться в уголовном порядке. Однако права верующих "открыто и беззаконно нарушаются".

Митрополит напомнил, что была реакция международного сообщества. Так, спецдокладчики ООН обращались к киевским властям, чтобы те прекратили гонения, но бесполезно. На Украине идет целая антицерковная кампания, в местных СМИ клевета, храмы захватываются, священников мобилизуют с целью отправки на фронт и др.

Выступление поддержали правозащитные организации с консультативным статусом при экономическом и социальном совете ООН For Humanrights и международное объединение "Церковь против ксенофобии и дискриминации".

Митрополит Феодосий и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука являются наиболее активными защитниками православия на Украине. Феодосий был арестован за "разжигание межрелигиозной вражды", но за два года никаких конкретных обвинений ему так и не смогли предъявить.