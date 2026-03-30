Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Старт пожароопасного сезона в Свердловской области перенесен на 15 апреля

Начало пожароопасного сезона в Свердловской области перенесено с 10 на 15 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. В большинстве территорий он стартует в середине следующего месяца, а в северных муниципалитетах на пять дней позднее - 20 апреля.

"В преддверии пожароопасного сезона мы усилили группировку сил и средств для тушения лесных пожаров. В ее составе - более 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники и почти 9 тыс. единиц пожарного оборудования. С начала пожароопасного сезона будут работать патрульные группы. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов. Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и, несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности. Сберечь лес от огня - наша общая задача", - сказал губернатор Денис Паслер.

Напомним, что с 15 апреля будут запрещены травяные палы в полях, разведение костров в лесах, а также сжигание порубочных остатков от заготовленной древесины.

На садовых и приусадебных участках можно будет разводить огонь, но только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности: мангалы и жаровни должны находиться не менее в 5 м. от зданий и построек, а в радиусе 10 м. не должно быть сухой травы или горючих материалов. Открытый огонь допускается только в 5- м. от ближайшей постройки и в 100 м. от кромки леса.

Яма для сжигания мусора должна быть не более 1 м. в диаметре и не менее 0,3 м. глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой.

Напомним, для предотвращения лесных пожаров в Свердловской области ведется четырехуровневый мониторинг обстановки на территории региона. Это постоянное наблюдение за ситуацией из космоса, авиационный и наземный мониторинги, а также работа дистанционных систем — 117 камер видеонаблюдения.

