В России могут остановить оплату сервисов Apple со счёта телефона

В России придумали способ вернуть российские приложения в магазин App Store. Решение, как кажется, нашли в Минцифры.

"Минцифры на совещании с "большой четвёркой" 28 марта обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счёта мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store", - заявил РИА Новости источник в правительстве России.

После начала спецоперации приложения некоторых российских компаний, находящихся под санкциями, были удалены из AppStore и Google Play. Периодически таким компаниям, например, банкам удается загрузить в магазины iOS и Android свои приложения и обновления к ним. Обычно такие приложения выглядят никак не связанными с брендом компании и через некоторое время после выхода удаляются администраторами приложений.