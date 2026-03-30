В Екатеринбурге за крупное мошенничество осуждена экс-заведующая детсадом

В Екатеринбурге заведующая детским садом фиктивно трудоустроила знакомых и присвоила себе их зарплаты. За это женщине назначен крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде города, на скамье подсудимых оказалась теперь уже экс-заведующая детсадом компенсирующего вида №266 Елена Зеленина. Как показало расследование, в 2022-2023 годах она оформила на работу трех знакомых, которые свои обязанности не выполняли. Девушки согласились на такое трудоустройство ради записи в трудовой книжке и официального стажа, а свои банковские карты передали заведующей.

В итоге "сотрудницам" были незаконно начислены зарплата и премии – около миллиона рублей. Судом Елена Зеленина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, по двум эпизодам – в крупном размере. Ей назначен штраф в 800 тысяч рублей. Также женщина лишена права заниматься деятельностью по управлению в сфере образования на 3 года.

Кроме этого, судом с Зелениной взыскано 960 тысяч рублей в бюджет Екатеринбурга. Также сохранен арест, наложенный на ее имущество до исполнения приговора.