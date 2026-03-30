Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу

Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу, которая находится под энергетической блокадой со стороны США.

В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас, сообщает Минтранс РФ.

Боевой корабль Военно-морского флота России эскортировал судно через Ла-Манш, но после выхода в Атлантику танкер далее пошел сам, пишет "Коммерсантъ". По информации американских СМИ, власти США решили не пытаться перехватить российское судно.

В начале года президент США Дональд Трамп публично заявил, что Венесуэла и Мексика больше не будут снабжать Кубу ни нефтью, ни деньгами, затем он ввел режим чрезвычайного положения, закрепив право перекрывать любые поставки на остров. Россия заявляла, что продолжит поставлять нефть на Кубу.