Никонов: Разногласия с конгрессменами связаны с Украиной и помощью России Ирану

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов поучаствовал в пресс-конференции и высказался о визите делегации депутатов в США.

По его словам, до последнего не было понятно, состоится визит или нет, потому что речь шла о временном снятии санкций с депутатов и безопасности – было много противников визита. Инициатива провести визит поступила от близких к Дональду Трампу кругов, за что Никонов поблагодарил их представителей.

"Контакты с коллегами были позитивны. Разногласия были, они связаны с Украиной, американскими вопросами о нашей помощи Ирану. Что в сухом остатке: состоится ответный визит американской парламентской делегации в Россию. Когда? Сейчас не могу назвать точные даты, их определит календарь выборов, которые пройдут и в США, и у нас. Вряд ли такой визит состоится в ближайший месяц", - сказал Никонов.

Возможно, визит состоится в июне, то есть до празднования в США 250-летия страны (4 июля). При этом требуется снятие санкций с представителей конгресса, которые поедут в Россию. И если в США снятие было временным, в России придётся снимать санкции полностью, потому что в российском законодательстве временного снятия не предусмотрено.

"Серьёзных прорывов в двусторонних отношениях я не ожидаю. Пробит толстый лёд, существовавший в наших отношениях", - сказал Никонов.

Сейчас на повестке диалога – вопросы дипломатической собственности (в США заморожено шесть таких российских объектов) и дипотношений, возобновления авиасообщения, спорт (в США пройдёт Олимпиада).