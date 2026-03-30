"Артстрой" оштрафовали за работы на набережной Исети в Екатеринбурге

Девелопер "Артстрой" оштрафован за нарушение ограничений, действующих в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Исеть в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о реализации проекта "Набережная реки Исеть вдоль ЖК "Утес". Природоохранная прокуратура выяснила, что компания допустила размещение размываемых грунтов и строительных отходов, а также движение транспортных средств вне дорог, имеющих твердое покрытие.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ "Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности". Вина застройщика была доказана, в результате чего компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Также застройщик привел участок, где были зафиксированы нарушения, в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а размещенные отходы были вывезены.