Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

В "Урале" не рассматривают отставку Березуцкого после трех поражений в пяти матчах

В екатеринбургском ФК "Урал" не собираются отправлять в отставку главного тренера команды Василия Березуцкого.

Напомним, накануне "Урал" уступил московской "Родине" – своему прямому конкуренту за выход в Российскую Премьер-лигу. Всего под руководством Березуцкого, который возглавил команду в декабре прошлого года, уральцы потерпели три поражения в пяти матчах.

Сейчас клуб из Екатеринбурга находится на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, которое не дает права на прямой выход в РПЛ. Ранее сообщалось, что перед Березуцким стоит задача вернуть команду в Премьер-лигу.

После поражения от "Родины" в СМИ и Telegram-каналах стали появляться намеки на скорую отставку специалиста. Однако президент "Урала" Григорий Иванов дал понять, что не намерен прекращать сотрудничество с Василием Березуцким. По его словам, у тренера есть кредит доверия.

Григорий Иванов и Василий Березуцкий(2025)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В самом клубе Накануне.RU также подтвердили эту позицию руководства. Как сообщил заместитель президента ФК "Урал" по связям с общественностью Максим Путинцев, Иванов дал исчерпывающий комментарий по ситуации.

"Добавить к этому больше нечего", - отметил Путинцев.

Следующий матч уральцы проведут 5 апреля против "Чайки" из Песчанокопского. Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена". В матче первого круга чемпионата между этими командами победа осталась за уральским клубом.

Теги: Березуцкий, отставка, поражения, Урал, РПЛ


