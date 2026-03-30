30 Марта 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Маркетплейсы теряют новичков: почему бизнес в сети перестал расти

В январе и феврале россияне зарегистрировали в сфере онлайн-торговли на 24% меньше компаний и ИП, чем годом ранее. Эксперты Rusprofile подсчитали, что за два месяца в стране появилось всего 19,7 тысячи новых предпринимателей. Эта тенденция наметилась еще в прошлом году, когда темпы роста бизнеса замедлились, а количество закрытых фирм выросло на 15%. Сейчас в российском e-commerce работают более 466 тысяч организаций, и почти все они - индивидуальные предприниматели, пишет "Ъ".

Специалисты объясняют такой спад "охлаждением" рынка. Пик интереса к маркетплейсам прошел в 2023 году, и теперь условия для старта стали намного сложнее. Больше всего страдает микробизнес с выручкой до 100 тысяч рублей в месяц. Таким продавцам тяжело оплачивать растущие комиссии площадок, логистику и возвраты товаров. Кроме того, в этом году по малому бизнесу ударят новые правила уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения.

Несмотря на падение числа регистраций, эксперты видят в этом признаки взросления рынка. Раньше люди выходили на маркетплейсы ради легких денег, а сегодня площадки требуют глубокой аналитики и вложений в собственный бренд. Порог входа в бизнес сильно вырос, поэтому случайных продавцов становится меньше. При этом доходы тех, кто остался в деле, растут: в 2025 году средняя выручка активных селлеров достигла максимума за четыре года и составила почти 575 тысяч рублей.

Сообщалось, что в 2026 году российский ритейл ждет массовое сокращение: рынок могут покинуть 13 известных брендов, включая Mollis, Orby и немецкую марку Bugatti. Даже крупные сети вроде Gloria Jeans и Desport закрывают десятки магазинов, а бренд Pelican почти полностью ушел в онлайн. 

