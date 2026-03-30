МВД предупреждает о новой схеме кражи данных через фальшивые голосования

МВД России выявило новую схему обмана, с помощью которой преступники похищают личные данные граждан. Мошенники создают фишинговые страницы и выдают их за сайты для сбора подписей или общественных голосований. Об этом сообщили ТАСС представители управления по борьбе с киберпреступностью.

Злоумышленники присылают в мессенджеры сообщения с просьбой поддержать важную инициативу: например, проголосовать за снижение тарифов ЖКХ или присвоение почетного звания герою. Когда человек переходит по ссылке, он попадает на фальшивый сайт. Там система просит авторизоваться через "Госуслуги" или аккаунт в мессенджере. Как только пользователь вводит свои данные, мошенники получают полный доступ к его личному кабинету и всей конфиденциальной информации.

Полицейские советуют с большой осторожностью относиться к любым предложениям срочно "подписать петицию" из чатов. Эксперты рекомендуют использовать для поддержки общественных проектов только официальные государственные ресурсы. Проверка ссылок и отказ от ввода паролей на подозрительных страницах помогут защитить аккаунты от взлома и кражи персональных сведений.

Еще мошенники распространяют вирусы под видом полезных программ - например, приложений банков, сервисов ЖКХ или антирадаров. Установка таких утилит позволяет преступникам красть ваши личные данные, списывать деньги со счетов и даже оформлять на вас микрозаймы.