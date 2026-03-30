ФСБ выявила признаки разведдеятельности сотрудника посольства Британии

Второй секретарь посольства Британии в Москве Янс Ван Ренсбург вел разведывательно-подрывную деятельность, сообщает ФСБ РФ.

Дипломата лишили аккредитации, он должен покинуть Россию в течение двух недель.

Спецслужба установила, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.

Одновременно с этим ФСБ выявила признаки проведения Ренсбургом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности России, также зафиксированы попытки получения "чувствительной информации" в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.

В марте прошлого года ФСБ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Им было предписано покинуть РФ в двухнедельный срок. До этого ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, которые "работали" в посольстве. Это угрожало безопасности РФ.