Мэр Хабаровска: ГЛК «Хехцир» становится точкой притяжения туристов и спортсменов со всей России

30 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска: ГЛК «Хехцир» становится точкой притяжения туристов и спортсменов со всей России

Финальным праздником завершили сезон 2025-2026 годов на ГЛК «Хехцир», в рамках которого прошли яркие спуски по склонам в разнообразных костюмах, включая образы известных персонажей. Новацией праздника стала необычная активность - заезды в бассейн. Участники на скорости пересекали водную преграду, что привело к комичным падениям и подарило массу позитивных эмоций как самим смельчакам, так и зрителям.

(2026)|Фото: khv27.ru

Руководитель комплекса Сергей Гришин отметил стабильную работу всех служб, отсутствие сбоев и прогнозируемый рост показателей. Третий год подряд наблюдается увеличение числа посетителей: в прошедшем сезоне комплекс принял 20 тысяч человек, а количество использованных подъемов также значительно возросло. База постоянных клиентов, владеющих ски-пассами, достигла 40 тысяч человек.

Важнейшим достижением сезона стало включение ГЛК «Хехцир» во Всероссийский реестр спортивных объектов, подтвержденное письмом Минспорта РФ в феврале 2026 года, что позволяет теперь проводить на ГЛК "Хехцир" соревнований любого уровня. Так в течение завершившегося сезона на базе объекта уже прошли значимые соревнования: в январе — Открытое Первенство школы и детский турнир «Кубок Тигрёнка», а в марте — Чемпионат и Первенство Хабаровского края по горнолыжному спорту. С 2026 года «Хехцир» также утвержден в качестве официальной тренировочной площадки для Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва. При этом, важно отметить, что комплекс предоставил специальные скидки на ски-пассы для многодетных семей, пенсионеров и участников СВО, делая отдых более доступным и поддерживая семейный туризм.

Параллельно с завершением горнолыжного сезона стартовал строительный этап - началось обустройство экотропы «Легенды Хехцира». Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финансирование составило 215 миллионов рублей, протяжённость тропы - 3,7 километра. В скором времени здесь появятся условия для пеших и велосипедных прогулок, места для отдыха, информационные стенды о флоре и фауне уссурийской тайги.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Горнолыжный комплекс «Хехцир» становится одной из ключевых точек притяжения для туристов и спортсменов Дальнего Востока. Включение ГЛК во Всероссийский реестр спортивных объектов - серьёзный шаг к проведению соревнований международного уровня. А строительство экотропы «Легенды Хехцира» превратит эту территорию во всесезонный центр притяжения. Рад, что наш комплекс не просто развивается, но и дарит людям столько радости», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На данный момент  ГЛК «Хехцир» занимает площадь 20,4 гектара, на котором построены две трассы общей протяжённостью 2,7 километра, один кресельный подъёмник и система искусственного оснежения с современным автоматизированным оборудованием.

Теги: глк хехцир, мэр хабаровска, сергей кравчук, завершение сезона


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети