Мэр Хабаровска: ГЛК «Хехцир» становится точкой притяжения туристов и спортсменов со всей России

Финальным праздником завершили сезон 2025-2026 годов на ГЛК «Хехцир», в рамках которого прошли яркие спуски по склонам в разнообразных костюмах, включая образы известных персонажей. Новацией праздника стала необычная активность - заезды в бассейн. Участники на скорости пересекали водную преграду, что привело к комичным падениям и подарило массу позитивных эмоций как самим смельчакам, так и зрителям.

Руководитель комплекса Сергей Гришин отметил стабильную работу всех служб, отсутствие сбоев и прогнозируемый рост показателей. Третий год подряд наблюдается увеличение числа посетителей: в прошедшем сезоне комплекс принял 20 тысяч человек, а количество использованных подъемов также значительно возросло. База постоянных клиентов, владеющих ски-пассами, достигла 40 тысяч человек.

Важнейшим достижением сезона стало включение ГЛК «Хехцир» во Всероссийский реестр спортивных объектов, подтвержденное письмом Минспорта РФ в феврале 2026 года, что позволяет теперь проводить на ГЛК "Хехцир" соревнований любого уровня. Так в течение завершившегося сезона на базе объекта уже прошли значимые соревнования: в январе — Открытое Первенство школы и детский турнир «Кубок Тигрёнка», а в марте — Чемпионат и Первенство Хабаровского края по горнолыжному спорту. С 2026 года «Хехцир» также утвержден в качестве официальной тренировочной площадки для Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва. При этом, важно отметить, что комплекс предоставил специальные скидки на ски-пассы для многодетных семей, пенсионеров и участников СВО, делая отдых более доступным и поддерживая семейный туризм.

Параллельно с завершением горнолыжного сезона стартовал строительный этап - началось обустройство экотропы «Легенды Хехцира». Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финансирование составило 215 миллионов рублей, протяжённость тропы - 3,7 километра. В скором времени здесь появятся условия для пеших и велосипедных прогулок, места для отдыха, информационные стенды о флоре и фауне уссурийской тайги.

«Горнолыжный комплекс «Хехцир» становится одной из ключевых точек притяжения для туристов и спортсменов Дальнего Востока. Включение ГЛК во Всероссийский реестр спортивных объектов - серьёзный шаг к проведению соревнований международного уровня. А строительство экотропы «Легенды Хехцира» превратит эту территорию во всесезонный центр притяжения. Рад, что наш комплекс не просто развивается, но и дарит людям столько радости», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На данный момент ГЛК «Хехцир» занимает площадь 20,4 гектара, на котором построены две трассы общей протяжённостью 2,7 километра, один кресельный подъёмник и система искусственного оснежения с современным автоматизированным оборудованием.