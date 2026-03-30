30 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге контроль за уборкой ДЭУ усилят с помощью видеонаблюдения

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил дорожно-эксплуатационным учреждениям уральской столицы заняться летним содержанием города. Об этом он заявил на совещании с руководителями районов. В нем также приняли участие заместители главы, директора департаментов и начальники дорожно-эксплуатационных учреждений.

Основной темой обсуждения стала уборка города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Вал обращений от жителей показывает, что качество уборки не соответствует стандартам. В том числе, замечания касаются большого количества вытаявшего мусора. Его нужно оперативно убирать. В связи с потеплением работа ДЭУ должна быть переведена на летний режим. Это значит, что нужно заняться летним содержанием города: мыть ограждения, светофоры, дорожные знаки, в ближайшее время приступить к нанесению разметки", – сказал градоначальник.

Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова доложила об увеличении количества обращений граждан, касающихся качества уборки городских территорий: "Число жалоб растет и по сравнению аналогичным периодом прошлого года, и по сравнению с зимой".

По ее словам, с 4 по 10 марта на Платформу обратной связи поступило 836 обращений, а с 11 по 17 марта, когда снег таял наиболее активно, – уже 1 373, что на 40 % больше. С 18 по 24 марта было рассмотрено 1 477 жалоб. Часть обращений была направлена горожанами повторно.

Тамара Благодаткова отметила, что в основном они касались уборки, которая должна выполняться в соответствии с установленным департаментом регламентом.

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил о неудовлетворительных результатах проверок деятельности ДЭУ. С помощью камер видеонаблюдения выявлены нарушения по количеству выработанных специалистами часов. Кроме того, зафиксированы замечания к качеству планирования работ, их выполнению и представленным отчетам.

Алексей Орлов заявил, что контроль за фактическим выполнением работ ДЭУ и качеством уборки будет усилен. Он поручил начальникам учреждений скорректировать работу в кратчайшие сроки.

Алексей Орлов на форуме "Города России" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Также глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что коммунальные службы уральской столицы уже приступили к локальному ремонту дорог, применяя метод холодного асфальтирования, об этом сообщил

"С наступлением тепла на уборку начала выходить вакуумная и поливомоечная техника. Не дожидаясь месячника чистоты, коммунальные службы очищают проезжую часть и тротуары, остановочные комплексы, опоры освещения, дорожные знаки и ограждения. Также специалисты приступили к локальному ремонту дорог, применяя метод холодного асфальтирования", – отметил он.

