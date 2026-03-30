ТМК поддержала профориентационный форум для молодых ИТ-специалистов

Трубная металлургическая компания (ТМК) оказала поддержку мероприятию, призванному помочь начинающим IT-специалистам определиться с карьерным путём.

Так, ТМК выступила партнёром крупнейшего цифрового студенческого форума Урала — "Пик Айти". Событие состоялось в стенах Уральского федерального университета (УрФУ), объединив свыше двух тысяч начинающих профессионалов и ключевых работодателей Урала, сообщает пресс-служба ТМК.

Участие ТМК в мероприятии организовали Корпоративный университет ТМК2U и корпоративный ИТ-кластер ТМК++. Специалисты компании провели для посетителей подробную навигацию по профессиональным возможностям, осветили перспективы цифровых направлений в ТМК, обозначили ключевые навыки, востребованные в современной промышленности, и предложили стратегии построения карьеры. Желающие могли взаимодействовать с чат-ботом на стенде ТМК, решая увлекательные задачи и нестандартные головоломки. Кроме того, участники имели возможность примерить на себя роль инспекторов отдела технического контроля (ОТК) на симуляторе с применением технологий виртуальной реальности, где они проверяли соответствие параметров резьбовых соединений установленным стандартам.

Студентам был организован мастер-класс, где показали, как игровые элементы способствуют решению непростых производственных проблем, и как навыки игрового дизайна приобретают значимость в индустрии. В настоящее время обучающие симуляторы, использующие технологии дополненной и виртуальной реальности, задействуются в трубопрокатной отрасли для подготовки кадров. При этом цифровые двойники дают возможность моделировать разнообразные сценарии, а симуляторы повышают безопасность трудовой деятельности.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом Елены Позолотиной, приоритетом компании является привлечение не только кандидатов с необходимым техническим багажом, но и молодых профессионалов, страстно увлечённых своим делом, проявляющих искренний интерес к разработке реальных цифровых продуктов для индустриального сектора.