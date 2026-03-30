ТМК поддержала профориентационный форум для молодых ИТ-специалистов

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника Свердловская область
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК поддержала профориентационный форум для молодых ИТ-специалистов

Трубная металлургическая компания (ТМК) оказала поддержку мероприятию, призванному помочь начинающим IT-специалистам определиться с карьерным путём.

Так, ТМК выступила партнёром крупнейшего цифрового студенческого форума Урала — "Пик Айти". Событие состоялось в стенах Уральского федерального университета (УрФУ), объединив свыше двух тысяч начинающих профессионалов и ключевых работодателей Урала, сообщает пресс-служба ТМК.

Участие ТМК в мероприятии организовали Корпоративный университет ТМК2U и корпоративный ИТ-кластер ТМК++. Специалисты компании провели для посетителей подробную навигацию по профессиональным возможностям, осветили перспективы цифровых направлений в ТМК, обозначили ключевые навыки, востребованные в современной промышленности, и предложили стратегии построения карьеры. Желающие могли взаимодействовать с чат-ботом на стенде ТМК, решая увлекательные задачи и нестандартные головоломки. Кроме того, участники имели возможность примерить на себя роль инспекторов отдела технического контроля (ОТК) на симуляторе с применением технологий виртуальной реальности, где они проверяли соответствие параметров резьбовых соединений установленным стандартам.

Цифровой студенческий форум "Пик Айти" в Уральском федеральном университете(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Студентам был организован мастер-класс, где показали, как игровые элементы способствуют решению непростых производственных проблем, и как навыки игрового дизайна приобретают значимость в индустрии. В настоящее время обучающие симуляторы, использующие технологии дополненной и виртуальной реальности, задействуются в трубопрокатной отрасли для подготовки кадров. При этом цифровые двойники дают возможность моделировать разнообразные сценарии, а симуляторы повышают безопасность трудовой деятельности.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом Елены Позолотиной, приоритетом компании является привлечение не только кандидатов с необходимым техническим багажом, но и молодых профессионалов, страстно увлечённых своим делом, проявляющих искренний интерес к разработке реальных цифровых продуктов для индустриального сектора.

Теги: Трубная металлургическая компания, Пик Айти, цифровой студенческий форум, цифровизация


