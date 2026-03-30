Сергей Кравчук об итогах отопительного сезона в Хабаровске: Комфорт и безопасность горожан — наш главный ориентир

В мэрии Хабаровска прошло совещание под председательством главы города Сергей Кравчука, на котором были подведены итоги работы городского хозяйства в текущем отопительном сезоне. Также были определены ключевые задачи в этой сфере на перспективу.

Сергей Кравчук отметил, что в рамках подготовки и проведения отопительного сезона в краевой столице были реконструированы и капитально отремонтированы несколько участков трубопроводов и магистральных тепловых сетей. Осуществлены работы по промывке системы отопления, подготовлены теплопотребляющие системы порядка 3 500 жилых домов. Проведена модернизация систем горячего водоснабжения и отопления общей протяжённостью почти 4 км сетей. Отремонтированы системы отопления в 79 подъездах многоквартирных домов. Также специалисты выполнили работы по заделке межпанельных швов, были отремонтированы и восстановлены 300 дверей.

"Каждый, кто работает в сфере ЖКХ, должен чётко понимать: мы работаем для жителей Хабаровска. Комфорт и безопасность горожан — наш главный ориентир", - подчеркнул в ходе совещания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.