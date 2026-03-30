В Москве 15 тысяч курьеров уволены за нарушения

В Москве из-за несоответствия местным стандартам работы уволены 15 тыс. курьеров. Это стало частью борьбы с недобросовестными курьерами на электровелосипедах.

По словам вице-мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, многих нарушителей после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения. Некоторых вообще "отчисляют" из курьеров. Политик разделяет справедливое возмущение жителей грубыми нарушениями и некорректным поведением курьеров, пишет "Ъ".

Летом 2025 г. выяснилось, что в Москве выросли зарплатные предложения для курьеров. За год они увеличились на 46% - до 135 тыс. руб. Средняя рыночная зарплата курьеров была на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием и на четверть выше, чем у квалифицированных работников без диплома вуза.