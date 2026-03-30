Против Трампа? Папа римский заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войны

Римский папа Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех лидеров, которые ведут войны. Заявление было сделано на площади святого Петра явно в адрес президента США Дональда Трампа, войной которого против Ирана в Европе недовольны.

Интересно, что сам римский папа является американцем, он родом из Чикаго. Его избрание оценивалось как потенциальное усиление влияния США в католическом мире.

Во время обращения к пастве понтифик раскритиковал тех, кто использует христианство для оправдания войн. Сколько бы они ни апеллировали к Богу и ни молились, это бесполезно, считает папа.

Недавно министр обороны США Пит Хегсет начал проводить молебны в Пентагоне и даже молился о поражении тех, кто "не заслуживает пощады". Некоторые политики и общественные деятели в США апеллируют к религиозной миссии Трампа в войне против Ирана. Будто Бог велит США поддерживать Израиль. Эксперты видят в этом "христианский сионизм".

Папа Лев XIV критикует войну против Ирана. Поначалу он делал это обтекаемо, ни на кого не возлагая ответственность. Новое заявление показывает, что Ватикан склоняется к критике лично Трампа.

Ранее Ватикан отказался участвовать в "Совете мира", созданном Трампом. Там сослались на то, что управление международными кризисами должно осуществляться прежде всего через ООН.