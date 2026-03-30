Житель Тюменской области на четыре года отправится в колонию за угон и наезд на полицейского

28-летний житель Заводоуковского района на четыре года отправится в колонию за угон и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Заводоуковский районный суд установил, что 24 декабря прошлого года полицейские, получив сообщение об угоне, преследовали автомобиль Деу Нексия, которым управлял подсудимый. Машину занесло и водитель остановился, заблокировав двери изнутри. Требования правоохранителей выйти из машины он проигнорировал и сбил полицейского, стоявшего перед ним. После - попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Кроме того, в январе 2026 года подсудимый, находясь около одного из домов в селе Першино, воспользовавшись тем, что припаркованный рядом автомобиль Тойота Калдина не закрыт, зашел в дом, где из одежды хозяина взял ключи от машины и уехал на ней. Двигаясь по автодороге Заводоуковск - Упорово, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗель и убежал с места происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с виновного в пользу сотрудника полиции компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей.