Проход через Ормузский пролив станет платным

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным. Соответствующий закон приняли в Иране.

"Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе", - приводит "Ъ" слова члена комитета по нацбезопасности парламента Ирана Алаоддина Боруджерди.

Ранее на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана в мире выросла стоимость страховки судов для навигации через Ормузский пролив. Стоимость страхового покрытия стала выше на 5% от стоимости судна, что примерно в пять раз превышает уровень первых дней конфликта.