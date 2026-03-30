СМИ: Трамп обдумывает операцию по вывозу урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу 450 килограммов урана из Ирана, сообщила газета Wall Street Journal.

По информации издания, в разговорах с политическими союзниками Трамп ясно дает понять, что иранцы "не могут оставить этот материал себе". Глава Белого дома обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него, пишет газета со ссылкой на американских чиновников.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Для осуществления такого замысла Трампу потребуются сухопутные подразделения армии.