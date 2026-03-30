Трамп хочет лишить многие страны НАТО военной защиты

Президент США Дональд Трамп намерен лишить страны НАТО, чьи оборонные расходы не достигают поставленной им цели 5% ВВП, гарантий военной поддержки и права голоса в альянсе. Об этом пишет The Telegraph.

Трамп задумал радикально перекроить НАТО в ущерб тем странам, которые недостаточно заботятся о собственной безопасности. Как бизнесмен, он придерживается модели "плати за игру". Не платишь - статья 5 устава НАТО о взаимной помощи на тебя не распространяется.

Также Трамп думает над переводом 35 тыс. американских военнослужащих из Германии в Венгрию по той же причине - немцы мало тратят на оборону.

Сейчас ни одна страна НАТО не тратит 5% ВВП на оборону, как требует Трамп. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что лидеры стран альянса на саммите в Анкаре 7-8 июля 2026 года должны представить планы по достижению этого показателя.

На днях Трамп открыто раскритиковал НАТО как "бумажного тигра" и пригрозил вообще прекратить поддержку альянса, чтобы не оплачивать чужую оборону. По его словам, США тратят на НАТО сотни миллиардов долларов, а действия членов альянса показывают, что это отнюдь не союзники.

Если план Трампа удастся, то НАТО в своем нынешнем виде может фактически перестать существовать и превратиться в аморфное европейское объединение.