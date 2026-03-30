"Мегафон" и "Билайн" реформировали выплату компенсаций при отключении связи

Два оператора сотовой связи – "МегаФон" и "ВымпелКом" ("Билайн") – упростили процедуру возврата платы абонентам, которые столкнулись с отключениями связи. Однако новой схемой смогут воспользоваться не все.

30 марта "МегаФон" запустил услугу "5G Режим" (199 руб./месяц). Подключившим её абонентам предложено раз в месяц заполнять форму и указывать, где и как долго не работал интернет. После этого оператор проверит данные и частично возместит стоимость услуг, если интернет в этом месте и в конкретный момент действительно не работал. Объем компенсации будет зависеть от длительности отключения.

"ВымпелКом" (бренд "Билайн") 26 марта запустил возможность упрощенного возврата средств для абонентов линейки тарифов Вее. Клиент может самостоятельно вернуть стоимость одного дня абонентской платы, если их что-то не устроило. Возврат не требует обращения в поддержку, его можно получить 50 раз в течение года, пишет РБК.