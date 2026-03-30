30 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Reuters: Россия вложила огромные деньги в транспортную инфраструктуру Донбасса и Новороссии

После возвращения Донбасса и Новороссии домой Россия вложила колоссальные средства в развитие там транспортной инфраструктуры. Было построено более 2500 километров автомобильных и железных дорог, создан новый транспортный коридор в обход Крымского моста, ведется восстановление портов. Об этом пишет Reuters.
Речь идет о системной интеграции своих исторических земель, а не о временных мерах для военных нужд, признает издание. Одним из ключевых проектов является создание "Железных дорог Новороссии", включая запланированную 525-километровую линию, строительство которой началось в 2023 году. Параллельно идет строительство трассы "Новороссия" как части 1400-километрового кольцевого маршрута "Азовское кольцо". Новые железнодорожные и автомобильные маршруты позволяют осуществлять транспортное сообщение, минуя Крымский мост.

Особое внимание уделяется портам Азовского моря. Порты в Мариуполе и Бердянске восстановлены и возобновили свою работу.

В целом финансовые вливания огромны. На 2024-2026 годы выделено около 12 млрд долларов федеральных средств на развитие четырех регионов. Это говорит о том, что четыре региона вернулись в Россию независимо от результатов переговоров, как надеются в Киеве.

Теги: донбасс, новороссия, транспорт, инфраструктура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети