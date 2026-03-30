Reuters: Россия вложила огромные деньги в транспортную инфраструктуру Донбасса и Новороссии

После возвращения Донбасса и Новороссии домой Россия вложила колоссальные средства в развитие там транспортной инфраструктуры. Было построено более 2500 километров автомобильных и железных дорог, создан новый транспортный коридор в обход Крымского моста, ведется восстановление портов. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о системной интеграции своих исторических земель, а не о временных мерах для военных нужд, признает издание. Одним из ключевых проектов является создание "Железных дорог Новороссии", включая запланированную 525-километровую линию, строительство которой началось в 2023 году. Параллельно идет строительство трассы "Новороссия" как части 1400-километрового кольцевого маршрута "Азовское кольцо". Новые железнодорожные и автомобильные маршруты позволяют осуществлять транспортное сообщение, минуя Крымский мост.

Особое внимание уделяется портам Азовского моря. Порты в Мариуполе и Бердянске восстановлены и возобновили свою работу.

В целом финансовые вливания огромны. На 2024-2026 годы выделено около 12 млрд долларов федеральных средств на развитие четырех регионов. Это говорит о том, что четыре региона вернулись в Россию независимо от результатов переговоров, как надеются в Киеве.