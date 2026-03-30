Не шутка: 1 апреля в Екатеринбурге ожидается новый температурный рекорд

На этой неделе в Екатеринбурге может быть поставлен новый температурный рекорд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 30 марта в Екатеринбурге будет плюс 13-15 градусов. 31 марта потеплеет до 15-17 градусов, а уже 1 апреля воздух прогреется до 18-20 градусов. К выходным дневные температуры опустятся до 7-10 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что 1 и 2 апреля 2026 года могут стать самыми теплыми днями за всю историю наблюдений. Действующий рекорд для 1 апреля был зафиксирован в столице Урала в далеком 1906 году: тогда температура воздуха поднялась до плюс 17,7 градуса.

Напомним, что после зимы в Свердловской области уже проснулись клещи.