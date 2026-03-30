Бастрыкин потребовал доложить о пьяной матери, избившей сына в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела по факту избиения ребенка матерью в Екатеринбурге.

Ранее в сети появилось видео с домофона, где пьяная женщина избивает руками своего сына и обвиняет в предательстве. Инцидент произошел на улице 40-летия Комсомола на ЖБИ. Мальчик просит прощения, плачет, спрашивает "За что?" и пытается убедить родителя, что всегда на ее стороне, но в ответ получает только удары, оскорбления и маты. В какой-то момент женщина дает пинок сыну и падает на землю, а после обвиняет мальчика, что из-за него сломала телефон. Даже тогда ребенок, беспокоясь за маму, спрашивает как она и спешит помочь ей подняться, но сразу после этого снова получает удар по голове.

На видео слышны обрывки фраз: "Ты был на ее стороне, выбирай: либо я, либо Ваня" и "Ты предал сейчас свою маму". В ответ мальчик сквозь слезы просит маму не плакать.

В конце женщина поднимает пакет и пытается уже им ударить ребенка по голове, но тот уворачивается.

Как сообщает пресс-служба СКР, по данному факту уже уголовного дело, возбужденное по ст. 117 УК РФ "Истязание". Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.