В России оспорят запрет строить вблизи военного аэродрома "Чкаловский"

В России через суд собрались оспорить один из приказов Минобороны. Речь идёт о запрете строительства вблизи военного аэродрома "Чкаловский".

Иск подали в Верховный суд 18 собственников участков в индустриальном парке "iЩелково" в подмосковном Щелково. Истцы хотят оспорить приказ министерства обороны России от марта 2025 г.

Согласно документу, их площадки включены в границы запретной зоны аэродрома "Чкаловский", из-за чего застройка территорий стала невозможна. Заявление подано 19 марта и принято к производству 24 марта, пишет "Ъ".