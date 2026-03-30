В Финляндии упали два украинских беспилотника

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о проникновении двух беспилотников, запущенных с Украины, на территорию страны.

По его словам, поступила информация о падении двух летательных аппаратов, которые, вероятно, принадлежат Украине. Орпо подчеркнул, что подобное нарушение границ является крайне серьезным инцидентом, но точные обстоятельства произошедшего еще выясняются, а официальная информация будет предоставлена позднее.

Вскоре после заявления премьер-министра финские военно-воздушные силы опубликовали детали случившегося. Согласно их сообщению, утром 29 марта несколько медленно движущихся объектов приблизились к территориальным водам Финляндии. Для выяснения обстоятельств и контроля ситуации в воздух были подняты истребители F/A-18.

Один из объектов, проникший в воздушное пространство Финляндии в южной части недалеко от города Коувола, был идентифицирован как украинский беспилотник AN196 "Лютый". Согласно сообщению военных, пилот истребителя воздержался от применения оружия.

Позднее стало известно, что один из беспилотников потерпел крушение к северу от одного из населенных пунктов. По уточненным данным, второй дрон также разбился.

На прошлой неделе украинские беспилотники залетели на территорию всех трех стран Прибалтики.