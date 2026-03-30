Россия и Вьетнам планируют отменить визы для туристических групп

Российские власти готовят соглашение, которое позволит туристическим группам из Вьетнама посещать страну без виз. Министерство экономического развития уже начало обсуждать текст документа с вьетнамскими коллегами. Ведомство рассчитывает утвердить все детали в июне во время встречи специальной рабочей группы, пишет "КП".

Чиновники встретятся для переговоров на туристическом форуме "Путешествуй!". Там стороны постараются окончательно договориться о правилах, которые сделают поездки между странами проще и доступнее для организованных путешественников.

Сейчас россияне могут свободно посещать 120 стран мира без предварительного оформления документов. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев пояснил, что в таких случаях туристам не нужно получать разрешения в посольствах. Для пересечения границы человеку достаточно иметь при себе только действующий заграничный паспорт. Новое соглашение с Вьетнамом дополнит этот список и поможет туристам быстрее планировать свой отдых.

Ранее делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым представила в Ханое проект будущего межуниверситетского кампуса. На встрече с представителями Ханойского университета науки и технологий стороны обсудили, как развивать совместные научные исследования и укреплять связи между вузами двух стран.