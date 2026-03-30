На Украине тестируют реакцию общества на мобилизацию женщин

В Украине все чаще фиксируются случаи объявления женщин в розыск как "уклонисток", их не выпускают из страны.

Как сообщалось, Киев прощупывает почву на предмет мобилизации женщин. Это следует из появления социальной рекламы с призывом женщин к участию в "защите" Украины.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что правящий режим проверяет реакцию общества. Если она будет не сильно резкая, то вероятно изменение законодательств в части обязательной мобилизации отдельных категорий женщин, например медиков.

На Украине сотни сотни случаев, когда женщины узнали о том, что военкоматы признали их военнообязанными и поставили на воинский учет. Даже если это было сделано неправомерно, женщина по местным законам обязана пройти ВВК.

Женщины, которых поставили на воинский учет, рассказывают, что военкоматы признают свою ошибку, но требуют добиваться отмены этого только через суд.