Ограничения Telegram привели к росту количества контента в нём

На фоне замедления мессенджера Telegram контента в нём стало больше. Более 60% публичных каналов увеличили частоту публикаций.

В середине декабря 2025 – конце марта 2026 гг. рост был заметен в первую очередь у крупных каналов, где медианная частота выросла с 9 до 9,2 поста. Суммарная активность блогов выросла на 4%, пишет "Ъ".

Ранее после появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы. Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов. Эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт.