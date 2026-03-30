В Таганроге в результате атаки БПЛА повреждены 39 домов, десять машин и три предприятия

В Таганроге в результате массированной атаки БПЛА один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что одна из пострадавших госпитализирована.

По словам мэра, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, остекление в школе №26 и три предприятия.

Камбулова добавила, что из поврежденного дома на улице Свободы были эвакуированы люди. Территория дома будет перекрыта для проведения необходимых работ саперами.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке накануне поздно вечером и ночью. Отражено и уничтожено более 60 БПЛА в Таганроге и еще в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском.