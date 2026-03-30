Трамп собрался завладеть нефтью Ирана

Президент США Дональд Трамп собрался завладеть иранской нефтью. Также политик высказался о возможности захватить иранский остров Харк.

"Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас есть много вариантов. Это также означало бы, что нам пришлось бы пробыть там (на острове) некоторое время. Честно говоря, мне больше всего нравится вариант завладеть иранской нефтью", - приводит "Ъ" выдержку из интервью Трампа газете Financial Times.

Ранее в США стало известно, что президент страны Дональд Трамп якобы рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Для осуществления такого замысла Трампу потребуются сухопутные подразделения армии.