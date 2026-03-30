В Екатеринбурге налоговый инспектор пять лет брал взятки с предпринимателей

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему государственному налоговому инспектору отдела оперативного контроля МРИ ФНС №24 по Свердловской области Руслану Шаехову. Его признали виновным в получении взяток от местных предпринимателей на протяжении пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с 2018-го по 2023 год Шаехов получал деньги от владельцев торговых точек Железнодорожного района. Взамен он не привлекал предпринимателей к административной ответственности за выявленные нарушения законодательства, а также обеспечивал общее попустительство по службе. Сумма одной из взяток превысила крупный размер, установленный законом – 150 тыс. рублей.

Всего доказано шесть преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" и одно по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Взятка в крупном размере". Шаехову назначено окончательное наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. Кроме того, в течение семи лет ему запрещено занимать должности в налоговых органах, связанные с функциями представителя власти.

Также с Шаехова взыскана и конфискована в доход государства сумма незаконно полученных денежных средств в размере 325 тысяч рублей.



Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.