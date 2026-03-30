ФК "Урал" уступил прямому конкуренту за выход в Российскую Премьер-лигу

Екатеринбургский ФК "Урал" уступил московской "Родине" – своему прямому конкуренту за выход в Российскую Премьер-лигу.

Встреча 26-го тура Первой лиги прошла накануне на стадионе в Химках и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У москвичей голы забили Иван Тимошенко, Артем Максименко и Йорди Рейна с пенальти. Уральцы смогли ответить лишь точным ударом молодого Никиты Морозова под занавес игры.

Главный тренер "Урала" Василий Березуцкий поделился своими мыслями о матче.

"К сожалению, это футбол: нам забили два гола на контратаках. Первый тайм играли неплохо, а по результату матч для нас не очень хороший. Надо было забивать быстрый гол. Пенальти наложил свой отпечаток на игру. Это была проблема для нас. Два-ноль это два-ноль, три-ноль – это уже тяжело", - приводит слова тренера официальный сайт уральской команды.

Вместе с тем Березуцкий заявил, что доволен желанием, игрой и самоотдачей и в первом, и во втором тайме.

"Старались, но, к сожалению, это футбол – так бывает. Пропустили три необязательных гола", - заключил специалист.

Благодаря этой победе "Родина" закрепилась на втором месте в турнирной таблице, дающем право на прямой выход в РПЛ. "Урал" теперь отстает от него на четыре очка и остается на третьей строчке.

Свой следующий матч уральцы проведут 5 апреля против "Чайки" из Песчанокопского. Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена", который пока не принимал матчей в этом году.