В России отменён мягкий приговор за поставки некачественных комплектующих для систем управления огнём

Суд отменил мягкий приговор, вынесенный по делу о махинациях в военно-промышленном комплексе. Фигурантам дела, получившим за мошенничество условные сроки, грозит до десяти лет реального заключения.

Речь идёт о бывшем гендиректоре ООО "Прайм" Семёне Чичерском, коммерческом директоре компании Кирилле Степаеве и ещё двух фигурантах. Они поставили некачественные комплектующие АО "НТЦ Элинс", выпускающему оборудование для радиолокаторов и систем управления огнём.

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры об отмене приговора, пишет "Ъ".